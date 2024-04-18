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        Burdur'da Afrika'dan taşınan çöl tozu etkili oluyor

        Burdur'da Afrika kıtasından güneyli rüzgarlarla taşınan çöl tozu etkili olmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 19:02 Güncelleme: 18.04.2024 - 19:24
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        Burdur'da Afrika'dan taşınan çöl tozu etkili oluyor
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        Burdur'da Afrika kıtasından güneyli rüzgarlarla taşınan çöl tozu etkili olmaya başladı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin Afrika kıtasından güneyli rüzgarlarıyla taşınan çöl tozunun etkisine girmeye başladığı belirtiliyor.

        Bir haftalık tahmin haritasında yarın, yoğunlukla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımının etkili olması bekleniyor.

        Haritada cumartesi özellikle Batı Akdeniz Bölgesi'nden yurda kuvvetli lodos ve güneyli rüzgarlarla girecek toz taşınımının Antalya, Budur ve Isparta'da ile İç Anadolu Bölgesi'nin büyük kısmında kuvvetli yağışla ve rüzgarla etkili olacağı görülüyor. Tahmin haritasında toz taşınımının pazar etkisini kaybedeceği belirtiliyor.

        Burdur'un Bucak ilçesinde ve kent merkezinde de çöl tozu etkili olmaya başladı. Kentin tozla kaplanması görüntülendi. Ayrıca Burdur Gölü'nün çekilen alanlarından da rüzgarla kente toz taşındığı gözlendi.

        Meteoroloji Burdur İl Müdürlüğü yetkilileri, AA muhabirine, özellikle astım ve bronşit hastalarının yarın ve cumartesi günü zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmaması ve bu hastaların dışarıya çıkılması gereken durumlarda maske kullanmaları uyarısında bulundu.

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