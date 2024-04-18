Burdur'da ruhsatsız silah bulunduran 3 şüpheli yakalandı

Burdur'da ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda H.T, A.T. ve O.T'nin ikametlerinde yapılan aramada ruhsatsız 3 tabanca, 4 tüfek, tabanca fişekleri, 41 kartuş, 95 parça tüfek mekanizmasına ait parçalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, haklarında Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.