Burdur'da ruhsatsız silah bulunduran 3 şüpheli yakalandı
Burdur'da ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı.
Burdur'da ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda H.T, A.T. ve O.T'nin ikametlerinde yapılan aramada ruhsatsız 3 tabanca, 4 tüfek, tabanca fişekleri, 41 kartuş, 95 parça tüfek mekanizmasına ait parçalar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, haklarında Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.
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