Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da ruhsatsız silah bulunduran 3 şüpheli yakalandı

        Burdur'da ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 14:05 Güncelleme: 18.04.2024 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da ruhsatsız silah bulunduran 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'da ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda H.T, A.T. ve O.T'nin ikametlerinde yapılan aramada ruhsatsız 3 tabanca, 4 tüfek, tabanca fişekleri, 41 kartuş, 95 parça tüfek mekanizmasına ait parçalar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, haklarında Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rönesans Rezidans davası başladı!
        Rönesans Rezidans davası başladı!
        Av tüfekli, silahlı kuyumcu soygunu! Kaçış anı kamerada!
        Av tüfekli, silahlı kuyumcu soygunu! Kaçış anı kamerada!
        8 yerinden bıçaklandı, taksici hastaneye yetiştirdi
        8 yerinden bıçaklandı, taksici hastaneye yetiştirdi
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        "Dünyanın en büyük seçimi" yarın başlıyor
        "Dünyanın en büyük seçimi" yarın başlıyor
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim sinyali
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        İsrail İran'a yönelik misilleme planını iptal mi etti?
        İsrail İran'a yönelik misilleme planını iptal mi etti?
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        2024'ün en etkili 100 ismi
        2024'ün en etkili 100 ismi
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Parası olan aldı!
        Parası olan aldı!

        Benzer Haberler

        Burdur'da otoparkta duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Burdur'da otoparkta duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Burdur'da temsili Yörük göçü etkinliği
        Burdur'da temsili Yörük göçü etkinliği
        Burdur'da samanlıkta çıkan yangında bir kişi yaralandı
        Burdur'da samanlıkta çıkan yangında bir kişi yaralandı
        Kışın kapatılan Medusa mozaiği, yeniden ziyarete açıldı
        Kışın kapatılan Medusa mozaiği, yeniden ziyarete açıldı
        KOAH hastası ambulans helikopterle Burdur'dan Ankara'ya nakledildi
        KOAH hastası ambulans helikopterle Burdur'dan Ankara'ya nakledildi
        Akciğer nakli için ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi
        Akciğer nakli için ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi