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        KOAH hastası ambulans helikopterle Burdur'dan Ankara'ya nakledildi

        Akciğer nakli bekleyen KOAH hastası, ambulans helikopterle Burdur'dan Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 17:06 Güncelleme: 16.04.2024 - 17:06
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        KOAH hastası ambulans helikopterle Burdur'dan Ankara'ya nakledildi
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        Akciğer nakli bekleyen KOAH hastası, ambulans helikopterle Burdur'dan Ankara'ya sevk edildi.

        Burdur Devlet Hastanesi'nde 3 yıldır KOAH tedavisi gören ve akciğer nakli bekleyen Mehmet Ö'nün (47) tedavisine Ankara'da devam edilmesine karar verildi.

        Antalya'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Gazi Atatürk Stadyumu'na indi. Hastaneden ambulansta stadyuma getirilen hasta, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulans helikoptere alındı.

        Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Mehmet Ö'ye uygun donör bulunması halinde organ nakli yapılacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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