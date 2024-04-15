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        Gölhisar'da öğrenci yurdunun mutfağında çıkan yangın söndürüldü

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı yurtta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 09:29 Güncelleme: 15.04.2024 - 09:29
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        Gölhisar'da öğrenci yurdunun mutfağında çıkan yangın söndürüldü
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        Burdur'un Gölhisar ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı yurtta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Konak Mahallesi'ndeki Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde eğitim gören kız ve erkek öğrencilerin kaldığı Gölhisar Öğrenci Yurdu'nun mutfak bölümünde yangın çıktı.

        İhbar üzerine yurda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

        Duman nedeniyle öğrenciler kısa süreli panik yaşarken yangında yaralı bulunmağı öğrenildi.

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