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        Burdur'da devrilen traktörün altında kalan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Burdur'un Kemer ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 18:52 Güncelleme: 13.04.2024 - 18:52
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        Burdur'da devrilen traktörün altında kalan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Burdur'un Kemer ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.

        Ali Demirayak (50) idaresindeki 15 DL 688 plakalı traktör, Asarcık Yaylası mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi traktörün altında kalan sürücünün hayatı kaybettiğini belirledi.

        Araçta bulunan, sürücünün kardeşi İbrahim Demirayak (36) ve oğlu Yusuf Demirayak (19) yaralandı.

        Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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