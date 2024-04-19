GÜNCELLEME - Burdur'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

U.G, arkadaşlarıyla yakındaki farklı bir alkollü işletmeye kaçtı. Araçla kaçanları takip eden E.C, rastgele U.G'nin girdiği işletmeye ateş açtı.

Hatiphoca Caddesi'ndeki alkollü bir işletmede, müşteriler ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri çalışanı E.C, müşteri U.G'yi kafasına silahla vurarak darbetti.

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