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        GÜNCELLEME - Burdur'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Burdur'da çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 18:41 Güncelleme: 19.04.2024 - 18:41
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        GÜNCELLEME - Burdur'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Burdur'da çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Hatiphoca Caddesi'ndeki alkollü bir işletmede, müşteriler ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri çalışanı E.C, müşteri U.G'yi kafasına silahla vurarak darbetti.

        U.G, arkadaşlarıyla yakındaki farklı bir alkollü işletmeye kaçtı. Araçla kaçanları takip eden E.C, rastgele U.G'nin girdiği işletmeye ateş açtı.

        İşletmede bulunan B.O. ve İ.E.M. yaralandı.

        Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Zanlı E.C. ise polis ekiplerince ruhsatsız silahıyla yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.C, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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