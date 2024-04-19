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        Burdur'da otluk ve kavaklık alandaki yangın söndürüldü

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde otluk ve kavaklık alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 19:26 Güncelleme: 19.04.2024 - 19:26
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        Burdur'da otluk ve kavaklık alandaki yangın söndürüldü
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        Burdur'un Yeşilova ilçesinde otluk ve kavaklık alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

        Akçaköy'de tarım arazisi yakınındaki otluk ve kavakların bulunduğu alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine köye, Burdur Orman İşletme Müdürlüğü ve Yeşilova ile Karamanlı belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Soğutma çalışmasının yapıldığı bölgede, yaklaşık 40 dönümlük arazideki ağaçlar zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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