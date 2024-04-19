Burdur'da otluk ve kavaklık alandaki yangın söndürüldü
Burdur'un Yeşilova ilçesinde otluk ve kavaklık alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde otluk ve kavaklık alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Akçaköy'de tarım arazisi yakınındaki otluk ve kavakların bulunduğu alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine köye, Burdur Orman İşletme Müdürlüğü ve Yeşilova ile Karamanlı belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Soğutma çalışmasının yapıldığı bölgede, yaklaşık 40 dönümlük arazideki ağaçlar zarar gördü.
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