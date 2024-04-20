Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 13:58 Güncelleme: 20.04.2024 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Fatih Ekşi idaresindeki 07 BDG 460 plakalı otomobil, Isparta-Antalya kara yolu Kargı tüneli girişinde, Erdinç Özdemir'in kullandığı 35 SE 268 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, otomobilde sıkıştığı yerden çıkarılan Ekşi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekşi'nin yanındaki Belinay, Emine, Bulem Ekşi ile diğer otomobildeki sürücü Özdemir'in yanı sıra Sevda Özdemir, çocuklar Atlas Özdemir ile Ela Çokpınar yaralandı.

        Yaralılar, çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı. Ayrıca kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda araç yoğunluğu oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        SMA hastaları için yeni çalışma! Gen tedavisinin öncüsü Dr. Wilson: İlk aşamalarını oluşturduk
        SMA hastaları için yeni çalışma! Gen tedavisinin öncüsü Dr. Wilson: İlk aşamalarını oluşturduk
        Cem'e misilleme
        Cem'e misilleme
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı

        Benzer Haberler

        Burdur'da otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Burdur'da otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Burdur'da otluk ve kavaklık alandaki yangın söndürüldü
        Burdur'da otluk ve kavaklık alandaki yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Burdur'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Burdur'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Burdur için fırtına uyarısı
        Burdur için fırtına uyarısı
        Burdur'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Burdur'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Burdurlu kadınlara Fransa'dan 120 bin bocce topu siparişi
        Burdurlu kadınlara Fransa'dan 120 bin bocce topu siparişi