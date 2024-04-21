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        Burdur Valiliğinden "bir kişinin kadın kılığında okul çevresinde dolaştığı" iddiasına ilişkin açıklama

        Burdur Valiliği, kadın kılığında okul çevresinde dolaştığı öne sürülen kişinin psikolojik rahatsızlığı olduğu ve hastanede tedaviye alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 22:02 Güncelleme: 21.04.2024 - 22:02
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        Burdur Valiliğinden "bir kişinin kadın kılığında okul çevresinde dolaştığı" iddiasına ilişkin açıklama
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        Burdur Valiliği, kadın kılığında okul çevresinde dolaştığı öne sürülen kişinin psikolojik rahatsızlığı olduğu ve hastanede tedaviye alındığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında, bir erkeğin kadın kılığına girip okul çıkışlarında çocukların yanında dolaştığı paylaşımları üzerine İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı ifade edildi.

        Kişinin H.Ç. olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Şahıs görevlilerimiz tarafından yakalanmış. Yapılan görüşmede psikolojik rahatsızlığı olduğu değerlendirilmesi üzerine gerekli tedavi işlemleri için İl Sağlık Müdürlüğümüz koordinesinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek hastaneye yatışı sağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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