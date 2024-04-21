Burdur Valiliğinden "bir kişinin kadın kılığında okul çevresinde dolaştığı" iddiasına ilişkin açıklama

Kişinin H.Ç. olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Şahıs görevlilerimiz tarafından yakalanmış. Yapılan görüşmede psikolojik rahatsızlığı olduğu değerlendirilmesi üzerine gerekli tedavi işlemleri için İl Sağlık Müdürlüğümüz koordinesinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek hastaneye yatışı sağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında, bir erkeğin kadın kılığına girip okul çıkışlarında çocukların yanında dolaştığı paylaşımları üzerine İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Burdur Valiliği, kadın kılığında okul çevresinde dolaştığı öne sürülen kişinin psikolojik rahatsızlığı olduğu ve hastanede tedaviye alındığı bildirildi.

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