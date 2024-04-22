Kadın kıyafeti giyerek çocukları takip eden şüpheli yakalandı

BURDUR'da kadın kıyafetiyle gezerek çocukları takip ettiği iddia edilen H.Ç. adlı erkek, polis tarafından yakalandı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen H.Ç. tedavisi için hastaneye gönderildi.

Burdur merkez Şirinevler Mahallesi'nde kadın kıyafetiyle dolaşan bir erkeğin, çocukları takip ettiği iddiaları üzerine Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüpheli H.Ç. polisin çalışması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan görüşmeler sonrası psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen H.Ç., tedavisi için Antalya'ya sevk edildi.