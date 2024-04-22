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        Burdur Gölü yakınındaki arazilerde 25 bin zeytin fidanı toprakla buluşturuldu

        Burdur Gölü yakınındaki İlyas Köyü arazisinde yürütülen Zeytin Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında 25 bin zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 18:40 Güncelleme: 22.04.2024 - 18:45
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        Burdur Gölü yakınındaki arazilerde 25 bin zeytin fidanı toprakla buluşturuldu
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        Burdur Gölü yakınındaki İlyas Köyü arazisinde yürütülen Zeytin Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında 25 bin zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.

        Burdur Valisi Türker Öksüz, İlyas Köyü'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısı ve fidan dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, zeytinin geçmişten beri bolluğun ve bereketin simgesi olduğunu söyledi.

        Zeytinin kutsal bir meyve olduğunu ve saflığı da simgelediğini belirten Öksüz, "Biz bu güzel meyveyi şehrimizin ekonomik değeri olarak ortaya koymayı istedik." dedi.

        Öksüz, zeytin yetiştiriciliğini belli bir büyüklüğe ulaştırarak katma değer yaratacak hale getirmeyi hedeflediklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Zeytin buradaki biyolojik çeşitliliğe de mutlaka bir katkıda bulunacak. Zeytin ile birlikte inşallah burada çiftçimiz üretim yapacak, daha çok kazanç sağlayacak. Çiftçimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu projeyle 25 bin fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. 405 çiftçimiz bundan faydalanacak. Merkezde, Bucak, Çeltikçi, ve Ağlasun ilçelerimizde toprak ve iklim yapısı uygun olan her tarafta zeytinciliği teşvik edeceğiz. 45 bin civarında fidana bu sene için ulaşmış olacağız. Zeytine olan desteğimiz devam edecek."

        İl Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Adıgüzel de projenin birinci etabında 22 bin 500 zeytin fidanı geçen ay vatandaşlara dağıttıklarını aktardı.

        Bugün de 25 bin fidanı daha çiftçilere dağıttıklarına değinen Adıgüzel, "2024 yılı içinde 47 bin 500 adet zeytin fidanını, son üç yılda ise 80 bin zeytin fidanını çiftçilerimize dağıtarak büyük bir destek sağlamış olduk." ifadelerini kullandı.

        Programın sonunda çiftçilere fidan dağıtıldı, Vali Öksüz, AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ile Mustafa Oğuz ve protokol üyelerince fidan dikimi yapıldı.

        Valilik ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, iki etaptan oluşan proje kapsamında, il genelinde 47 bin 500 zeytin fidanı çiftçilere ulaştırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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