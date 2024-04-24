Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 425 kullanımlık uyuşturucu enjekte edilen kağıt, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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