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        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 16:46 Güncelleme: 24.04.2024 - 16:46
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        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 425 kullanımlık uyuşturucu enjekte edilen kağıt, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Zanlılardan 1'i emniyetteki ifade işlemlerinin ardından hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 2 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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