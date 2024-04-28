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        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücülerden biri hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 00:41 Güncelleme: 28.04.2024 - 00:41
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        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
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        Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücülerden biri hastaneye kaldırıldı.

        İbrahim Enes E. (22) idaresindeki 64 ABF 055 plakalı otomobil ile Erhan A'nın (33) kullandığı 32 ADH 824 plakalı otomobil, Isparta-Burdur karayolu Otogar Kavşağı’nda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Devrilen otomobilden çıkarılan sürücü Erhan A, 112 Acil Servis görevlilerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Diğer otomobilin sürücüsü ise ambulansta ayakta tedavi edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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