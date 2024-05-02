Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da LPG yüklü tanker devrildi, yol ulaşıma kapatıldı

        Burdur'da LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu Burdur-Antalya kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 02:22 Güncelleme: 02.05.2024 - 02:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da LPG yüklü tanker devrildi, yol ulaşıma kapatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'da LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu Burdur-Antalya kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

        Mustafa Irkıçatal (57) idaresindeki 07 DDL 41 plakalı LPG yüklü tanker, Burdur-Antalya kara yolunun 17. kilometresinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan tanker sürücüsü, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

        Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, devrilen tankerdeki LPG'yi kontrolü bir şekilde boşaltma çalışmasını sürdürüyor.

        Öte yandan kara yolunda araç kuyruğu oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Borussia Dortmund, PSG'yi devirdi!
        Borussia Dortmund, PSG'yi devirdi!
        İsrail, UCM'nin tutuklama kararı çıkartmasından endişeli
        İsrail, UCM'nin tutuklama kararı çıkartmasından endişeli
        Pendik’te otomobil TIR’ın altına girdi
        Pendik’te otomobil TIR’ın altına girdi
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        Ankara'da kuvvetli yağış!
        Ankara'da kuvvetli yağış!
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        "Netanyahu, esir ailelerinden yardım istedi"
        "Netanyahu, esir ailelerinden yardım istedi"
        Kazada yaralanmıştı! Tuğçe'den 20 gün sonra acı haber!
        Kazada yaralanmıştı! Tuğçe'den 20 gün sonra acı haber!
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya ikinci onay
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya ikinci onay
        İsmail Kartal'dan Krunic kararı
        İsmail Kartal'dan Krunic kararı
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Otomobil çarptı, kaçak göçmen oldukları ortaya çıktı
        Otomobil çarptı, kaçak göçmen oldukları ortaya çıktı
        Dries Mertens imzayı atıyor!
        Dries Mertens imzayı atıyor!
        Kolombiya, İsrail'le diplomatik ilişkileri kesiyor
        Kolombiya, İsrail'le diplomatik ilişkileri kesiyor
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri

        Benzer Haberler

        Burdur'da çıkan yangında ev ve otomobil zarar gördü
        Burdur'da çıkan yangında ev ve otomobil zarar gördü
        Burdur'da depoda başlayan ve iki eve sıçrayan yangın söndürüldü
        Burdur'da depoda başlayan ve iki eve sıçrayan yangın söndürüldü
        Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Burdur'un haşhaş helvası coğrafi işaretle tescillendi
        Burdur'un haşhaş helvası coğrafi işaretle tescillendi
        Burdur'da açılan "Engelsiz İş Atölyesi"nde kurs alan engellilere istihdam s...
        Burdur'da açılan "Engelsiz İş Atölyesi"nde kurs alan engellilere istihdam s...
        Burdur'da kadın çiftçilere 60 bin çilek fidesi dağıtıldı
        Burdur'da kadın çiftçilere 60 bin çilek fidesi dağıtıldı