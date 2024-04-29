Burdur'da açılan "Engelsiz İş Atölyesi"nde kurs alan engellilere istihdam sağlanacak

Burdur Valiliği, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde engellilerin iş hayatına kazandırılmasına yönelik "Engelsiz İş Atölyesi" açıldı.

Konak Mahallesi'nde açılan atölyede, Halk Eğitim Merkezi'nden gönderilen usta öğreticilerden tekstil alanında kurs alan engellilerden başarılı olanlar, çeşitli fabrikalarda istihdam edilecek.

Burdur Valisi Türker Öksüz, atölyenin açılışında yaptığı konuşmada, devletlerin gelişmişlik başarısının insanlara verdiği değerle ölçüldüğünü söyledi.

Engelli vatandaşların eğitim ve istihdam imkanlarını kolaylaştırmak, barınma ve medeni ihtiyaçlarının karşılanmasını doğrultuda çalışmalar yaptıklarını belirten Öksüz, "Milletimizle bir arada engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama ve onların topluma entegrasyonunu sağlamada bizim en başta görevlerimizdendir." dedi.

Açılışın ardından protokol üyeleri atölyeyi gezdi.