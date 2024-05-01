Burdur'da çıkan yangında ev ve otomobil zarar gördü

Ev sakinlerinin dışarıya çıkmasının ardından alevler, yandaki evin otoparkındaki otomobile ve odunluğa da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kışla Mahallesi'nde Keziban Taşbaş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Burdur'da müstakil bir evde çıkan ve yandaki evin otoparkında bulunan otomobile sıçrayan yangın söndürüldü.

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