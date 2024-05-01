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        Burdur'da çıkan yangında ev ve otomobil zarar gördü

        Burdur'da müstakil bir evde çıkan ve yandaki evin otoparkında bulunan otomobile sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 19:11 Güncelleme: 01.05.2024 - 19:11
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        Burdur'da çıkan yangında ev ve otomobil zarar gördü
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        Burdur'da müstakil bir evde çıkan ve yandaki evin otoparkında bulunan otomobile sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kışla Mahallesi'nde Keziban Taşbaş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ev sakinlerinin dışarıya çıkmasının ardından alevler, yandaki evin otoparkındaki otomobile ve odunluğa da sıçradı.

        Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev, otomobil ve odunlukta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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