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        Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 22:48 Güncelleme: 30.04.2024 - 22:48
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        Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Şeref V. (46) idaresindeki 20 ADS 256 plakalı otomobil, Tefenni-Seydiler köyü yolunda Aytekin K. (53) yönetimindeki 15 FF 774 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, iki otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi.

        Sıkıştıkları otomobillerden çıkarılan yaralılar, kaldırıldıkları Tefenni Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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