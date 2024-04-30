Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi.

Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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