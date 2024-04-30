Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şeref V. (46) idaresindeki 20 ADS 256 plakalı otomobil, Tefenni-Seydiler köyü yolunda Aytekin K. (53) yönetimindeki 15 FF 774 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, iki otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi.
Sıkıştıkları otomobillerden çıkarılan yaralılar, kaldırıldıkları Tefenni Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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