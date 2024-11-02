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        Burdur'da av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 20:43 Güncelleme: 02.11.2024 - 20:43
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        Burdur'da av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı
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        Burdur'un Yeşilova ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

        İddiaya göre, İğdir köyünde evinin önünde arabasında oturan Hüseyin B. (48), alacak meselesi yüzünden B.T. (35) tarafından av tüfeğiyle vuruldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Göğsünden yaralanan Hüseyin B. önce Burdur Devlet Hastanesine, ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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