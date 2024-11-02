Burdur'da av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı
Burdur'un Yeşilova ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, İğdir köyünde evinin önünde arabasında oturan Hüseyin B. (48), alacak meselesi yüzünden B.T. (35) tarafından av tüfeğiyle vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Göğsünden yaralanan Hüseyin B. önce Burdur Devlet Hastanesine, ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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