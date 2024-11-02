Burdur'da av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, İğdir köyünde evinin önünde arabasında oturan Hüseyin B. (48), alacak meselesi yüzünden B.T. (35) tarafından av tüfeğiyle vuruldu.

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