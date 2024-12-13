Burdur'da halk otobüsünün kamyon ve polis aracına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Kurtarma çalışması esnasında rampadan kayan kamyon, yaklaşık 30 metre gerideki park halindeki başka bir polis aracı ile 15 ABZ 888 plakalı otomobile çarparak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada Süleyman O'nun (59) kullandığı 15 HO 1008 plakalı özel halk otobüsü, polis aracı ve kamyona çarptı.

Yardım için gelen trafik polis ekibi, araçlarını kamyonun arkasına park etti.

Burdur'da özel halk otobüsünün, arıza yapan kamyon ile polis aracına çarpması sonucu polis memuru ve 5 öğrenci yaralandı.

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