Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da halk otobüsünün kamyon ve polis aracına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

        Burdur'da özel halk otobüsünün, arıza yapan kamyon ile polis aracına çarpması sonucu polis memuru ve 5 öğrenci yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 13:08 Güncelleme: 13.12.2024 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da halk otobüsünün kamyon ve polis aracına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'da özel halk otobüsünün, arıza yapan kamyon ile polis aracına çarpması sonucu polis memuru ve 5 öğrenci yaralandı.

        Mehmet T. (52) idaresindeki 07 R 3239 plakalı tomruk yüklü kamyon, arızalanınca Burdur-Antalya kara yolunda emniyet şeridine çekildi.

        Yardım için gelen trafik polis ekibi, araçlarını kamyonun arkasına park etti.

        Bu sırada Süleyman O'nun (59) kullandığı 15 HO 1008 plakalı özel halk otobüsü, polis aracı ve kamyona çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan polis memuru ile otobüsteki 5 öğrenci, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kurtarma çalışması esnasında rampadan kayan kamyon, yaklaşık 30 metre gerideki park halindeki başka bir polis aracı ile 15 ABZ 888 plakalı otomobile çarparak şarampole devrildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        "Uyuşturucu suçları için 106 cezaevi açılacak"
        "Uyuşturucu suçları için 106 cezaevi açılacak"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Esenboğa'da yolcu kapasitesi 30 milyona çıkıyor
        Esenboğa'da yolcu kapasitesi 30 milyona çıkıyor
        Sokak hayvanları düzenlemesinde yönetmelik yayınlandı
        Sokak hayvanları düzenlemesinde yönetmelik yayınlandı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kura şansı bizimle olsun!
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok

        Benzer Haberler

        Halk otobüsü, polis aracı ve kamyona çarptı; 1 polis ile 5 öğrenci yaralı
        Halk otobüsü, polis aracı ve kamyona çarptı; 1 polis ile 5 öğrenci yaralı
        Burdur Gölü'nde 'kış güneşi' manzarası
        Burdur Gölü'nde 'kış güneşi' manzarası
        Burdur'da zemin kayması sonucu hasar gören 4 evden biri mühürlendi
        Burdur'da zemin kayması sonucu hasar gören 4 evden biri mühürlendi
        Burdur'da süt hayvanlarının memelerinde çıkan uçuk yarasını tedavi edici kr...
        Burdur'da süt hayvanlarının memelerinde çıkan uçuk yarasını tedavi edici kr...
        Burdur'da devrilen hurda demir yüklü tırın sürücüsü yaralandı
        Burdur'da devrilen hurda demir yüklü tırın sürücüsü yaralandı
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Burdur'da konuştu:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Burdur'da konuştu: