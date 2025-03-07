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        Burdur'da Akgöl sazlığında çıkan yangın söndürüldü

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:05 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:18
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        Burdur'da Akgöl sazlığında çıkan yangın söndürüldü
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        Burdur'un Yeşilova ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Dereköy ve Bayındır köyleri sınırında yer alan Akgöl sazlığında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

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