Burdur'da Akgöl sazlığında çıkan yangın söndürüldü
Burdur'un Yeşilova ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dereköy ve Bayındır köyleri sınırında yer alan Akgöl sazlığında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
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