Dünyanın en iyi 7 kütüphanesi arasına giren Burdur Halk Kütüphanesi yenilikçi çalışmalarını sürdürecek

HALE PAK - Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) tarafından "Büyük Ölçekli Projeler" kategorisinde dünyanın en iyi 7 kütüphanesi arasında yer alan Burdur İl Halk Kütüphanesi "Yaşayan Kütüphane" konseptinde çalışacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Burdur İl Halk Kütüphanesi, sürdürülebilirlik ve yenilikçi uygulamalarıyla dünya çapında büyük bir başarıya imza atarak IFLA Çevre, Sürdürülebilir ve Kütüphaneler Grubunca düzenlenen 10. IFLA Yeşil Kütüphane Ödülleri 2025 kapsamında Büyük Ölçekli Projeler kategorisinde dünyanın en iyi 7 kütüphanesi arasına girdi.

81 bin kaynağın yer aldığı kütüphanede, 27 bin üye bulunurken bir yılda 135 bin kişi ziyaret etti.

Sadece kitap ödünç alma veya ders çalışma alanı olarak kullanılmayan kütüphane, vatandaşların ve çocukların sosyal hayatına etki edecek faaliyetler de gerçekleştirerek günlük hayatın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Kütüphanede gönüllüler ve kütüphaneciler tarafından düzenlenen "Yaşayan Kütüphane" konsepti kapsamındaki atölyeler ise büyük ilgi görüyor.

Burdur İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mehmet Küçük, AA muhabirine, kütüphaneleri yalnızca bir okuma alanı olarak değil, insanların zaman geçirilebileceği mekan olarak değerlendirdiklerini ve bu doğrultuda farklı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Okuldan, evden sonra kütüphaneleri "üçüncü mekan" olarak nitelendirdiklerini belirten Küçük, "Etkinlikleri düzenlemekteki en büyük amacımız kütüphane farkındalığını oluşturmak. Bu farkındalıkla toplumda farklı bir yerde olmayı hedefliyoruz ve bu kapsamda da kütüphaneye ilgi çekmeye çalışıyoruz." dedi.

Gönüllüler ve kütüphaneciler tarafından "Yaşayan Kütüphane" kapsamında düzenlenen atölyelerin büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Küçük, kütüphanenin sadece fiziki altyapısıyla değil, toplumu bilinçlendiren çevreci etkinlikleriyle de fark oluşturduğunu ifade etti.