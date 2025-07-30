Burdur'da tarihi konakta bağımlılıkla mücadele ediliyor

HALE PAK - Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Burdur Şubesi, kentteki tarihi Mısırlılar Konağı'nda bağımlılıkla mücadele çalışmaları yürütüyor.

Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan ve 19. Yüzyılda Hacı Osman Kaptan tarafından yaptırılan tarihi konak, YEDAM tarafından kullanılıyor. Konağın mistik ve huzur veren ortamının bağımlıkla mücadele edenlere olumlu etki yaptığı değerlendiriliyor.

Merkezde bir sosyal hizmet uzmanı, iki psikolog ve bir halkla ilişkiler uzmanı görev yapıyor. Psikologlar burada bağımlılığa eşlik eden ruhsal sorunlarla ilgilenirken sosyal hizmet uzmanı ise kişilerin sosyal hayatını etkileyen konulara destek oluyor.

Tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılığı olan bireylere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayan merkez, danışanların ailelerine de rehberlik ediyor.

Yapılan atölye çalışmalarında ise bağımlıların yaşadıkları durumdan sıyrılmasında ve topluma tekrar kazandırılmasında büyük rol oynuyor. El sanatları atölyesinde danışanlar epoksi, ahşap boyama, seramik gibi çalışmalar yapıyor. Atölyeler sonucunda danışanlara iş imkanı da doğuyor.

- "Bağımlılık çok hızlı, çok çeşitli bir şekilde devam ediyor" Yeşilay Danışmanlık Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Rabia Özcan, AA muhabirine, YEDAM'de verilen desteğin psikososyal destek hizmeti olduğunu söyledi. En çok tütün bağımlılığından dolayı danışanların geldiği belirten Özcan, "Tütünün yanında alkol de özellikle bazı bölgelerde yoğun şekilde bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Madde (uyuşturucu) ise son yıllarda hızla evrim geçirerek farklı farklı maddelerle hayatımıza giren çok ciddi bir sorun. İnternet bağımlılığı özellikle gençlerde ve çok küçük yaşlarda görülebilirken buna eşlik eden bir kumar bağımlılığı da devamında yaşadığımız sorunlardan bir tanesi. Bağımlılık, çok hızlı, çok çeşitli bir şekilde devam ediyor. Bizim yaptığımız psikososyal destek çalışmaları bağımlılığın tedavisi için oldukça önemli bir rol oynuyor." diye konuştu. Bağımlılığın yalnızca bir irade meselesi olmadığını vurgulayan Özcan, kişilik ve karakter özellikleri, aile yapısı, çevresel faktörler ile yaşanılan travmaların da bağımlılığın ortaya çıkmasında etkili olduğunu dile getirdi.