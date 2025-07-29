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        Burdur'da 5 yaşındaki yağmur için gökyüzüne balonlar bırakıldı

        Burdur'un Bucak ilçesinde spina bifida ve hidrosefali hastalıklarıyla mücadele eden 5 yaşındaki çocuk için gökyüzüne balon bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 20:46 Güncelleme: 29.07.2025 - 20:46
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        Burdur'da 5 yaşındaki yağmur için gökyüzüne balonlar bırakıldı
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        Burdur'un Bucak ilçesinde spina bifida ve hidrosefali hastalıklarıyla mücadele eden 5 yaşındaki çocuk için gökyüzüne balon bırakıldı.

        Doğuştan halk arasında "ayrık omurga" olarak bilinen spina bifida ve beyinde aşırı sıvı birikmesi (hidrosefali) hastası olan, bugüne kadar birçok ameliyat geçiren Yağmur Çolak'ın babası, kızı için sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

        Ramazan Çolak, yaptığı paylaşımda, "Yağmur'un tek hayali yürümek ve parka, markete gitmek. Yağmur'un hayalleri için bizimle balon uçurur musun?" yazarak vatandaşlardan destek istedi.

        Paylaşım üzerine Bucak Devlet Hastanesi'nde toplanan vatandaşlar, rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı.

        Ramazan Çolak, yaptığı konuşmada, etkinliğin sadece Yağmur'a değil bütün hasta çocuklara umut olmasını dileyerek, "Yağmur'un yürümesi için özel bir masraf lazım. Bu etkinlik, onun tedavisi için bir umut olur inşallah." dedi

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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