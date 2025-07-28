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        Sanatçı Safiye Soyman, vefat eden oğlu için Burdur'da çeşme yaptırdı

        Sanatçı Safiye Soyman'ın geçen yıl hayatını kaybeden MS (Multiple Skleroz) hastası oğlu Harun Akaröz adına, Burdur'un Ağlasun ilçesinde yaptırdığı çeşmenin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 12:44 Güncelleme: 28.07.2025 - 12:58
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        Sanatçı Safiye Soyman, vefat eden oğlu için Burdur'da çeşme yaptırdı
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        Sanatçı Safiye Soyman'ın geçen yıl hayatını kaybeden MS (Multiple Skleroz) hastası oğlu Harun Akaröz adına, Burdur'un Ağlasun ilçesinde yaptırdığı çeşmenin açılışı gerçekleştirildi.

        Oğlunun ölüm yıl dönümünde Yeşilbaşköy köyünde hizmete sunulan çeşmenin açılışına katılan Safiye Soyman, hayratın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Soyman, 5 yıl boyunca yaz aylarında oğlunun burada yaşadığını belirterek, "Burası benim için çok önemli. Bekir ağabeyi ona çok iyi baktı ve bu hayratta emeği çok büyük. Yeşilbaşköy benim köyüm olacak. Burada anılarım var. Ölünceye kadar burayı bırakmayacağım, bu su burada akacak. Kim içerse oğluma dua etsin." dedi.

        Ağlasun Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ise ilçeye böyle bir hayrat kazandırdığı için Soyman'a teşekkür ederek, kendisinin artık fahri hemşehrileri olduğunu dile getirdi.

        Duaların ardından kurdele kesilerek çeşme hizmete açıldı.

        Ağlasun Belediye Başkanı Ali Ulusoy, Safiye Soyman'a teşekkür plaketi takdim etti.

        İş insanı Faik Öztürk'ün de yer aldığı törende ayrıca Harun Akaröz'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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