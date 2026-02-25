Burdur'da helikopterle trafik denetimi yapıldı.

Canlı
        Burdur Haberleri

        Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, usulsüzlük ve suiistimallerin en aza indirilmesi ile kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla il genelinde helikopterle havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Denetimlerde 125 araç ve sürücü kontrol edilirken, trafik kurallarına uymayan bir sürücüye para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

