        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Haberleri

        Burdur'da panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada

        Burdur'un Bucak ilçesinde panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Giriş: 25.02.2026 - 15:44 Güncelleme:
        Sanayi Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı ile 2508 Sokak'ın kesiştiği kavşakta V.K. yönetimindeki 15 ABC 786 plakalı panelvan ile F.D. yönetimindeki 15 ES 418 plakalı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.


        Görüntüde, panelvanla motosikletin kavşakta çarpışması, motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle savrulması ve araçtan inenlerin yardım için koşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

