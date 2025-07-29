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        Savrulan otomobilin çarptığı Arda öldü (2)

        ARDATOPRAĞA VERİLDİAntalya'da refüje ve ağaca çarpıp savrulan otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Alanya Alaeddin Keykubat Üniversitesi Sanat Tasarımı Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Arda Öztürk'ün cenazesi Burdur'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 19:41 Güncelleme: 29.07.2025 - 19:45
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        Savrulan otomobilin çarptığı Arda öldü (2)
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        ARDATOPRAĞA VERİLDİ

        Antalya'da refüje ve ağaca çarpıp savrulan otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Alanya Alaeddin Keykubat Üniversitesi Sanat Tasarımı Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Arda Öztürk'ün cenazesi Burdur'da toprağa verildi. Kılınan namazın ardından Arda Öztürk'ün cenazesi asri mezarlıkta 2010 yılında vefat eden anneannesi Kübra Ayan'ın mezarına defnedildi. Kazada Arda Öztürk'le birlikte yaralanan üvey babası Mehmet Çeler gözyaşlarını tutamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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