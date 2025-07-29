Burdur'da traktörle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, traktör sürücüsü ve traktörde bulunan Fatma E. (94), Yaşar Ö. (58) ile hafif ticari araç sürücüsü ve araçta bulunan Şule K. (28), Meryem K. (8), Esma K. (6), yaralandı.

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