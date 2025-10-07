Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da nefes borusuna simit kaçan öğrenci, öğretmenlerin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Burdur'da boğazına simit parçası kaçması nedeniyle nefes almakta güçlük çeken bir öğrenci, nöbetçi öğretmenlerin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 16:07 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:07
        Burdur'da nefes borusuna simit kaçan öğrenci, öğretmenlerin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
        Burdur'da boğazına simit parçası kaçması nedeniyle nefes almakta güçlük çeken bir öğrenci, nöbetçi öğretmenlerin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Yazıköy İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisinin nefes borusuna simit parçası kaçtı.

        Teneffüste yaşanan olayda öğrencinin nefes almakta zorluk çektiğini fark eden nöbetçi öğretmeler Ahmet Çömek ve Ethem Özgen, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin boğazındaki simit parçasını çıkardı.

        Olay, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

