        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da fabrikanın çatısından düşen işçi öldü

        Burdur'da şeker fabrikasının çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 13:02 Güncelleme: 08.12.2025 - 13:02
        Burdur'da şeker fabrikasının çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

        Şeker Evleri Mahallesi'ndeki Burdur Şeker Fabrikası'nın çatısında onarım yapan işçilerden Nasır Çabaş (36) dengesini kaybederek aşağı düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Çabaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

