        Burdur Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 08:56 Güncelleme: 08.12.2025 - 08:56
        Burdur'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        M.A. idaresindeki 15 AAC 294 plakalı motosiklet Burdur-Antalya kara yolu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kavşağı'nda N.D. yönetimindeki 43 KV 222 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

