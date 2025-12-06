Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Karanlıkdere Kanyonu doğa ve macera tutkunlarını ağırlıyor

        HALE PAK - Burdur ve Muğla illeri arasındaki Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı, zengin bitki örtüsü, sarı, kahverengi ve kırmızı tonlara bürünen ağaç türleri, akarsuyu ve şelalesiyle doğaseverleri cezbediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 11:08 Güncelleme: 06.12.2025 - 11:26
        Karanlıkdere Kanyonu doğa ve macera tutkunlarını ağırlıyor
        HALE PAK - Burdur ve Muğla illeri arasındaki Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı, zengin bitki örtüsü, sarı, kahverengi ve kırmızı tonlara bürünen ağaç türleri, akarsuyu ve şelalesiyle doğaseverleri cezbediyor.

        Burdur kent merkezine 150, Altınyayla ilçesine 30, Muğla'nın Fethiye ilçesine 60 kilometre uzaklıkta, Ballık köyü sınırları içerisinde yer alan kanyonda sonbaharın son izleri görülüyor.

        Yüzlerce bitki türü ile karaçam, sedir, kızılçam, ardıç, meşe türleri, ahlat ağaçlarıyla kaplı kanyon, ortasından akan Seki çayının oluşturduğu şelalesiyle yürüyüş ve doğa meraklılarına tablo gibi manzaralar sunuyor.

        Sarp ve dik kayaçlardan oluşan doğa harikası kanyonun arazi yapısı oldukça engebeli ve sık bitki örtüsüne sahip olduğu için bölgede rehbersiz gezilmesi tavsiye edilmiyor.

        - ⁠"Doğal güzelliği ve peyzaj değeri açısından çok önemli"

        Gölhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Harun Ekinci, AA muhabirine, Karanlıkdere Kanyonu'nun 4 Mayıs 2018 yılında tabiat parkı ilan edildiğini söyledi.

        Kanyonun 1776 hektarlık alanı olduğunu belirten Ekici, alanın 256 hektarının Burdur'da, 1519 hektarının ise Muğla'da yer aldığını ifade etti.

        Ekici, kanyonda 376 bitki türü olduğuna dikkati çekerek, "Burdur'da bakir kalmış alanlardan birisi. Doğal güzelliği ve peyzaj değeri açısından çok önemli bir alan." dedi.

        Kanyonda takip ettikleri sultan parmak otu, Fethiye çıngarı, hastesti otu gibi bitkilerin önemli türler olduğuna değinen Ekici, kanyonun hayvan popülasyonunda ise karakulak, vaşak ve kurt görüldüğünü kaydetti.

        Ekici, Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı'nda 4 manzara seyir noktası bulunduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

        "Seyir noktalarından biri Burdur'da yer alıyor. Burada çevre düzenlemeleri, tabela çalışmaları yapmaktayız. Aynı zamanda koruma ve kontrolü fotokapanlarla yapıyoruz. Bu alana 2022'de yaban keçisi yerleştirmesi yaptık. Türkiye'de ilk kez yapılan bir çalışmaydı. Bu hayvanları da takip etmekteyiz. Kanyonda çok sarp ve dik kayalıklar olduğu için rakımı 440 ile 1610 metre arasında. Oldukça zor bir alan, bu yüzden profesyonel ekiplerin buraya gitmesini ve görmesini öneriyoruz. Gelen ziyaretçiler doğanın, manzaranın keyfini çıkarsınlar ve çevreyi temiz bıraksınlar ricasında bulunuyoruz."

        - ⁠"Burası Burdur'umuzun turizme açılan kapısı olmalı"

        Kanyona gelen ziyaretçilere rehberlik yapan emekli öğretmen Yunus Demiröz de kanyonu baştan sona birçok kez gezdiğini anlattı.

        Ballık köyünden kanyona girmek isteyenlere rehberlik yaptığını belirten Demiröz, "Burası özellikle Burdur'umuzun turizme açılan kapısı olmalı. Fethiye, Antalya gibi turizm bölgelerine yakınlığı nedeniyle günübirlik veya kalıcı turlara açık bir alan burası. Özellikle suyunun muhteşem akışını ve şu dağların heybetini birçok insan görmeli. Bahar aylarında orman altı bitki örtüsü çok zengin." ifadelerini kullandı.

