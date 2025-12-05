Burdur'da kaçak avcılık yapan 4 kişiye 40 bin lira ceza

Avlanan 2 yaban tavşanı ve 1 tahtalı kuşa da el konuldu.

Ekipler tarafından yapılan aramada avlanması yasak olan türleri izinsiz şekilde avladıkları tespit edilen bu kişilere Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle 40 bin lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Burdur Şefliği tarafından usulsüz avcılık yapan 4 kişi yakalandı.

Burdur'da 2 yaban tavşanı ve tahtalı kuş avlayan 4 kişiye 40 bin lira ceza verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.