Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da kaçak avcılık yapan 4 kişiye 40 bin lira ceza

        Burdur'da 2 yaban tavşanı ve tahtalı kuş avlayan 4 kişiye 40 bin lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 15:05 Güncelleme: 05.12.2025 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da kaçak avcılık yapan 4 kişiye 40 bin lira ceza
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'da 2 yaban tavşanı ve tahtalı kuş avlayan 4 kişiye 40 bin lira ceza verildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Burdur Şefliği tarafından usulsüz avcılık yapan 4 kişi yakalandı.

        Ekipler tarafından yapılan aramada avlanması yasak olan türleri izinsiz şekilde avladıkları tespit edilen bu kişilere Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle 40 bin lira ceza kesildi.

        Avlanan 2 yaban tavşanı ve 1 tahtalı kuşa da el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        "Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek"
        İddia: Avrupalı liderlere göre ABD, Ukrayna'ya ihanet edebilir
        İddia: Avrupalı liderlere göre ABD, Ukrayna'ya ihanet edebilir
        Nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
        Nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        MKE'deki patlamada 5 işçi ölmüştü! Cezalar belli oldu!
        MKE'deki patlamada 5 işçi ölmüştü! Cezalar belli oldu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı

        Benzer Haberler

        Mezarlıkta dubayı havuza fırlatıp kameraya el kol hareketi yaptılar
        Mezarlıkta dubayı havuza fırlatıp kameraya el kol hareketi yaptılar
        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Burdur'un kasım ayı ihracatı yüzde 80 arttı
        Burdur'un kasım ayı ihracatı yüzde 80 arttı
        Burdur'da üniversite öğrencilerinin hazırladığı "İstilacı Türler" sergisi a...
        Burdur'da üniversite öğrencilerinin hazırladığı "İstilacı Türler" sergisi a...
        Burdur'da kaçak avcılar ekiplere yakalandı
        Burdur'da kaçak avcılar ekiplere yakalandı
        Burdur'da polisten trafik denetimi
        Burdur'da polisten trafik denetimi