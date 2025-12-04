Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da üniversite öğrencilerinin hazırladığı "İstilacı Türler" sergisi açıldı

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencilerinden atıklardan oluşturulan "İstilacı Türler" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 16:04 Güncelleme: 04.12.2025 - 16:04
        Burdur'da üniversite öğrencilerinin hazırladığı "İstilacı Türler" sergisi açıldı
        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencilerinden atıklardan oluşturulan "İstilacı Türler" sergisi açıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencileri, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz İnnal öncülüğünde evsel atıklarınca tasarlandığı ve üzerlerine istilacı türlerin resmedildiği yaklaşık 40 eser, fakülte binasında sergilendi.

        Sergiyi gezen katılımcılar, öğrencilerden hem atık materyallerin kullanım süreci hem de çizimleri yapılan istilacı türlerin özellikleri hakkında bilgi aldı.

        Prof. Dr. Deniz İnnal, uzun yıllardır istilacı türlerin ekolojik, ekonomik ve hatta insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini araştırdığını belirtti.

        Öğrencilerin bu konuda yeterince farkındalığa sahip olmadığını görünce bu projeye karar verdiğini anlatan İnnal, "Çevre kirliliği her geçen gün artıyor. Hem öğrencilerimi bilinçlendirmek hem de toplumsal farkındalık oluşturmak istedim. Topladığımız evsel atıkların üzerine istilacı türleri resmederek bu sergiyi hazırladık. Böylece çevre kirliliğine ve istilacı türlerin etkilerine dikkat çekmeyi amaçladık." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

