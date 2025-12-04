Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Mehmet A. (44) idaresindeki 32 ACB 053 plakalı otomobil, Isparta-Antalya kara yolu Elsazı köyünde Özgür E'nin (20) kullandığı 32 AFE 749 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Özgür E, ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
