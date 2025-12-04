Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 21:31 Güncelleme: 04.12.2025 - 21:31
        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Mehmet A. (44) idaresindeki 32 ACB 053 plakalı otomobil, Isparta-Antalya kara yolu Elsazı köyünde Özgür E'nin (20) kullandığı 32 AFE 749 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Özgür E, ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

