Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'un kasım ayı ihracatı yüzde 80 arttı

        Burdur'un ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,7 arttığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 17:57 Güncelleme: 04.12.2025 - 17:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'un kasım ayı ihracatı yüzde 80 arttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'un ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,7 arttığı bildirildi.

        Burdur Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, Burdur'dan 51 ülkeye 22 milyon 569 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) aylık olarak güncellediği veriler ve Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) istatistikleri hakkında açıklama yapan Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Burdur'un 2025 yılı ekim ayı ihracatı 18 milyon 442 bin 880 dolarken, kasım ayı ihracatının yüzde 22,4 daha fazla olduğunu belirtti.

        Kentte 2024 yılı kasım ayı ihracatı 12 milyon 489 bin 640 dolarken, bu yılın kasım ayı ihracatının yüzde 80,7'lik yükselişle 22 milyon 569 bin 170 dolar olduğunu kaydeden Keyik, "Geçen yılın aynı ayına göre 10 milyon 79 bin 530 dolarlık daha fazla ihracat gerçekleştirdik. Bu yılın on bir aylık döneminde toplam ihracatımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artarak, 215 milyon 380 bin 890 dolara yükseldi." dedi.

        Serbest bölgeler hariç 51 ülkeye ihracat yaptıklarını vurgulayan Keyik, en fazla ihracatın 8 milyon 573 bin 930 dolarla Çin Halk Cumhuriyeti'ne olduğunu belirtti.

        Keyik, kasım ayı ihracatında emeği geçenlere teşekkür ederek, "İhracatımızın sürekliliği ilimiz ekonomisi adına sevindirici gelişmeler arasındadır. Burdurumuzun ekonomik gelişimi ve kalkınması hedefinde üreterek, ihracat yaparak, iş ve aş sağlayarak katkıda bulunan firmalarımızın yöneticilerini, çalışanlarını ve tüm emeği geçenleri yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Raporlama safhasına geçiyoruz"
        "Raporlama safhasına geçiyoruz"
        Dilovası'ndaki faciada müfettiş raporu çıktı!
        Dilovası'ndaki faciada müfettiş raporu çıktı!
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı

        Benzer Haberler

        Burdur'da üniversite öğrencilerinin hazırladığı "İstilacı Türler" sergisi a...
        Burdur'da üniversite öğrencilerinin hazırladığı "İstilacı Türler" sergisi a...
        Burdur'da kaçak avcılar ekiplere yakalandı
        Burdur'da kaçak avcılar ekiplere yakalandı
        Burdur'da polisten trafik denetimi
        Burdur'da polisten trafik denetimi
        Alkollü otomobil kullanan gencin ehliyetine 6 ay el konuldu
        Alkollü otomobil kullanan gencin ehliyetine 6 ay el konuldu
        Camiden çaldığı sadaka kutusundaki 500 lirayı iade edince serbest kaldı
        Camiden çaldığı sadaka kutusundaki 500 lirayı iade edince serbest kaldı
        Burdur'da KABEV Projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Burdur'da KABEV Projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı