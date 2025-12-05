Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da minibüsün şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı

        Burdur'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 16:27 Güncelleme: 05.12.2025 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da minibüsün şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Osman T. (48) idaresindeki 15 AAT 826 plakalı minibüs Burdur-Isparta kara yolunda şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücünün, hastanede tedavisine devam ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"

        Benzer Haberler

        Burdur'da kaçak avcılık yapan 4 kişiye 40 bin lira ceza
        Burdur'da kaçak avcılık yapan 4 kişiye 40 bin lira ceza
        Mezarlıkta dubayı havuza fırlatıp kameraya el kol hareketi yaptılar
        Mezarlıkta dubayı havuza fırlatıp kameraya el kol hareketi yaptılar
        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Burdur'un kasım ayı ihracatı yüzde 80 arttı
        Burdur'un kasım ayı ihracatı yüzde 80 arttı
        Burdur'da üniversite öğrencilerinin hazırladığı "İstilacı Türler" sergisi a...
        Burdur'da üniversite öğrencilerinin hazırladığı "İstilacı Türler" sergisi a...
        Burdur'da kaçak avcılar ekiplere yakalandı
        Burdur'da kaçak avcılar ekiplere yakalandı