Burdur'da minibüsün şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı
Burdur'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Osman T. (48) idaresindeki 15 AAT 826 plakalı minibüs Burdur-Isparta kara yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücünün, hastanede tedavisine devam ediliyor.
