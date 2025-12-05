Karamanlı'da bir eve yıldırım düştü
Burdur'un Karamanlı ilçesinde bir eve yıldırım düştü.
Dereköy Köyü'nde Kezban G.'ye ait ahşap eve, etkili olan şiddetli yağış esnasında yıldırım düştü.
Ev sahipleri çıkan yangına müdahale etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
