        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Bucak'ta emekli resim öğretmeni elektrik trafolarını süslüyor

        Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan emekli resim öğretmeni, elektrik trafolarını resim yaparak renklendiriyor.

        Giriş: 07.12.2025 - 11:28 Güncelleme: 07.12.2025 - 11:28
        Bucak'ta emekli resim öğretmeni elektrik trafolarını süslüyor
        Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan emekli resim öğretmeni, elektrik trafolarını resim yaparak renklendiriyor.

        Emekli resim öğretmeni 70 yaşındaki Burhanettin Kara, Bucak Belediyesi tarafından kendisine talep edilmesi üzerine ilçede bulunan trafolara resimler yaparak estetik bir görünüm kazandırıyor.

        Trafolara yaptığı resimlere eski Bucak evleri görüntüsü kazandırmaya çalışan Kara, aynı zamanda mozaik ve portre üzerine de çalışmalarına devam ediyor.

        Kara, trafolara resim çizerek ilçesinin görsel kimliğine katkı sağlamanın kendisi için mutluluk verici olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

