Burdur'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Savaş T. ve Erkan T. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada, Savaş T, aynı otomobilde bulunan Erkan T, Hamit T. ile minibüs sürücüsü Ali A. ve minibüste bulunan Ramazan A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.