        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME 3 - Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Giriş: 01.02.2026 - 15:19 Güncelleme: 01.02.2026 - 15:19
        GÜNCELLEME 3 - Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Cuma Ali Süzer (21) idaresindeki 07 BNE 490 plakalı otomobil, Ağlasun-Antalya-Isparta kara yolunun Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkisinde, Sedat Akgün (42) yönetimindeki 34 FF 2118 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Melek Akgün (45), Kuzey Akgün (10), İfaket Aydın (70), Nevin Süzer (53) kaza yerinde, Hasan Akdağ (20) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, Rabia A. (20), Meryem K. (39), Zeynep S. (22), Azra A. (12) ve Melisa A. (16) yaralandı.

        Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, Ağlasun-Antalya-Isparta kara yolunun Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkisinde iki otomobilin karıştığı trafik kazası sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Açıklamada, "Yaralı 5 vatandaşımız ise çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Kaza sonrası bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmış, arama-kurtarma, sağlık ve trafik ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmüştür. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelerdeki tedavileri devam etmektedir. Yol kontrollü bir şekilde trafiğe açılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

