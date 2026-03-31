        Burdur'da "Yaşayan Miras Şöleni" düzenlenecek

        Giriş: 31.03.2026 - 13:54 Güncelleme:
        Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Burdur Valiliği ile Kültürel Miras Diplomasisi Derneği işbirliğinde, düzenlenen program, 3-5 Nisan'da farklı şehirlerden gelen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarına ve sanatseverlere ev sahipliği yapacak.

        Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal envanterine kayıtlı 13 unsur ve Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı 70 sanatçı bulunan Burdur'da, şölen kapsamında geleneksel el sanatları ve sanatçıları da yer alacak.

        10 ilden toplam 50 Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısının katılacağı ve birçok sanat dalının tanıtılacağı programda, Burdur Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

        Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ve Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi'nin katılımıyla açılışı gerçekleşecek şölen kapsamında, çalgı yapımcılığı, bez dokuma, dastar ve alaca dokuma, bıçakçılık, eşme kilimi dokumacılığı, cam üfleme, ahşap baskı, yazmacılık, iğne oyacılığı, Milas halısı dokumacılığı, çarpana dokuma, ahşap oyuncak yapımı, filografi, bakır tel işleme, çini, mücevher sadekarlığı, lüle taşı işlemeciliği gibi geleneksel el sanatlarının usta temsilcileri, hazırlanan stantlarda eserlerini tanıtacak.

        Burdur Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda 3 Nisan akşamı gerçekleşecek Halk Müziği Konseri'nde Türk Halk Müziği sanatçıları da eserleri seslendirecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

