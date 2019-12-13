Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama 122 gram esrar, 5 gram eroin maddesi, uyuşturucu madde, 188 adet hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Burdur'da polis ve jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında 188 adet ekstasy hap, 122 gram esrar, 5 gram eroin maddesi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Burdur’a yüklü miktarda uyuşturucu/uyarıcı madde getirileceği yönünde istihbari bilgilere ulaşan Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri H.G., İ.Ş. ve F.D. isimli şüpheli şahısların içerisinde bulunduğu araçta yapılan arama yaptı. Aramada 188 adet ekstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) suçu kapsamında şüpheliler gözaltına alınan şüpheliler yapılan işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda ise V.K ve U.B isimli şahısların Antalya'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Denizli İlinde satacakları yönünde duyum aldı. Alınan duyum üzerine Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda V.K. ve U.B isimli şahısların bulunduğu araç Gölhisar İlçesi Çamköy Köyünde durduruldu. Araçta yapılan aramada 5 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gölhisar Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, yakalanan şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Jandarma ekipleri tarafından yürütülen diğer bir çalışmada ise, İl Merkezine bağlı Askeriye ve Gökçebağ köylerinde şüpheli F.Ö ve R.K. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları yönünde bilgi alındı. Operasyonda F.Ö ve R:K. İsimli şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada 122 gram uyuşturucu madde, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca ve 8 adet 7,65 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Burdur Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli şahıslar adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

BURDUR 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:31

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