Bucak'ta orman yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINDA
Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Dudalan Köyü'ndeki kızılçam ormanında çıkan orman yangını, saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 3 hektar orman alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA
2020-07-26 17:43:11
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