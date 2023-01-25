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TOKİ Burdur kura çekimi canlı yayında gerçekleştiriliyor!

Burdur TOKİ kura çekimi canlı yayın izleme ekranı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuru yapanların gündeminde yer alıyor. Ağlasun, Bucak, Çavdır, Gölhisar, Merkez, Tefenni, Gölhisar Yusufça, Kemer, Çeltikçi ve Altınyayla ilçelerinde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutların hak sahipleri TOKİ Burdur kura çekiminin ardından belirleniyor. İşte, 25 Ocak Çarşamba TOKİ Burdur kura çekimi sonuçları 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi sorgulama ekranı...

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  • BURDUR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 2023 TOKİ Burdur kura çekimi sonuçları 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ Burdur kura çekimi 25 Ocak Çarşamba günü gerçekleştiriliyor. Tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında 250 bin 2+1 ve 3+1 konutun hak sahipleri il il belirleniyor. Burdur TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden takip edilebiliyor. İşte, 25 Ocak TOKİ Burdur kura çekiliş sonuçları 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi sorgulama ekranı...
  • BURDUR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 2023 TOKİ Burdur kura çekimi sonuçları 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ KURA TAKVİMİ

    18 - 21 Ocak 2023: Kocaeli

    18 - 22 Ocak 2023: Antalya

    22 Ocak 2023: Yalova

    23 - 24 Ocak 2023: Isparta

    23 - 28 Ocak 2023: Bursa 

    25 Ocak 2023: Burdur

    26 - 27 Ocak 2023: Denizli
  • BURDUR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 2023 TOKİ Burdur kura çekimi sonuçları 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ BURDUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    TOKİ Burdur kura çekimi 25 Ocak Çarşamba günü yapılacak. 1.454 konutun hak sahibinin belirleneceği Burdur TOKİ kura çekimi saat 10:00'da başlayacak.
  • BURDUR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 2023 TOKİ Burdur kura çekimi sonuçları 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ BURDUR KONUT SAYISI

    Burdur Ağlasun 80 Konut

    Burdur Bucak 4. Etap 100 Konut

    Burdur Çavdir 4. Etap 110 Konut

    Burdur Gölhisar 146 Konut

    Burdur Gölhisar Yusufça 100 Konut

    Burdur Merkez 200 Konut

    Burdur Tefenni 3. Etap 100 Konut
  • BURDUR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 2023 TOKİ Burdur kura çekimi sonuçları 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi sorgulama ekranı

    KURASI ÇEKİLMEYECEK İLÇELER

    Burdur Kemer 94 Konut,

    Burdur Çeltikçi 100 Konut ve

     

    Burdur Altinyayla 80 Konut başvurusu az olduğu için çekilmeyecek.
  • BURDUR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 2023 TOKİ Burdur kura çekimi sonuçları 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi sorgulama ekranı

    25 OCAK 2023 BURDUR TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

    TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

    BURDUR TOKİ KURA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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