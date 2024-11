Burgan Bank'tan 9 ayda 2.5 milyar TL net kâr

Burgan Bank 2024 yılının ilk 9 ayına ilişkin mali sonuçları açıkladı. Buna göre bankanın kurumsal ve ticari bankacılık alanında 2024 Eylül itibarıyla nakit ve gayri nakit toplam kredi hacmini 70 milyar TL’ye ulaştı. Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Ödeme çeklerinde yüzde 64, tahsil-teminat çeklerinde yüzde 60 ve SGK tahsilatlarında yüzde 150 artış sağlandığını belirtti.

“ON DİJİTAL BANKACILIK YÜZDE 51 BÜYÜDÜ”

ON Dijital Bankacılık ile ilgili gelişmeleri değerlendiren Murat Dinç, “Eylül ayı itibarıyla müşteri sayımız 967 bini aşarak yüzde 51’lük bir büyüme kaydetti. ON Dijital Bankacılık, uzaktan müşteri ediniminde yüzde 5,08’lik pazar payına ulaştı. Ayrıca, yatırım müşteri sayımız %80, fon müşteri sayımız ise yüzde 177 oranında artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl devreye aldığımız ON FX platformu, döviz işlemlerimizin yüzde 63’ünü kapsayarak önemli bir başarı sağladı. Kredi ürünlerinde dijital ve taşıt kredilerinde elde ettiğimiz güçlü ivmeyle, geçen yıl sonuna göre üçüncü çeyrekte yüzde 20 oranında bir büyüme yakaladık; aynı dönemde mevduat varlıkları yüzde 30 arttı. Sigorta komisyon gelirlerimiz ise geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğine göre 8,4 kat artışla dikkat çekici bir performans sergiledi” dedi.