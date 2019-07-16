Burkina Faso'da uyuşturucu tedarik ederek, sattıkları gerekçesiyle hafta sonu gözaltında kişilerden 11'inin nezarethanede ölü bulunduğu bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre polis, hafta sonu uyuşturucuyla mücadele kapsamında Başkent Vagadugu'da operasyon gerçekleştirdi.
Narkotikle Mücadele Birimi personeli tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde trafiğinde yer aldıkları gerekçesiyle çok sayıda kişi gözaltına alındı.
AA'nın haberine göre; gözaltına alınan şüphelilerden 11'i nezarethanede ölü bulundu.
Başsavcılık olaya ilişkin soruşturma başlatarak, adli makamlardan şüphelilerin ölümlerine ilişkin otopsi yapılmasını talep etti.
Öte yandan, yetkililer şüphelilerin uyuşturucu madde kullanımını nedeniyle ölmüş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruyor.
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