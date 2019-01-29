Bursa'nın Yıldırım ilçesi Şirinevler mahallesinde düzenlenen asker eğlencesinde iki aile bilinmeyen bir sebeple kavgaya tutuştu. Silah bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada iki aileden de 5 kişi kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgaya müdahale eden polis ekiplerine saldıran şahıslar ekiplere ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken 8 kişi göz altına alındı. Polis ekiplerine ateş edip olay yerinden kaçan araçtaki şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kavganın yaşandığı yerde çok sayıda boş kovan bulundu.