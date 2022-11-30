İnşaat bekçisi kaldığı konteynerde ölü bulundu 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, Akhisar Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında bekçilik yapan ve alandaki bir konteynerde kalan Abdullah İlhan, diğer işçilerce hareketsiz halde bulundu.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, İlhan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri de güvenlik çemberine aldıkları olay yerinde inceleme yaptı.

İlhan'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp morguna götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.