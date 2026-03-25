Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Giriş: 25.03.2026 - 09:20
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada sürücü Murat Akdemiray (38) hayatını kaybetti.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kaza, saat 21.00 sıralarında İnegöl’e bağlı kırsal Edebey Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Akdemiray yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen motosikletten savrulan Akdemiray ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akdemiray’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Akdemiray’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
